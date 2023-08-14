"30 milyon lira" iddiası TİP avukatlarını harekete geçirdi! Tazminat davası açacaklar - Son Dakika
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"30 milyon lira" iddiası TİP avukatlarını harekete geçirdi! Tazminat davası açacaklar

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:10

Seçimlerden önce CHP'nin Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) 30 milyon lira verdiği yönündeki iddialar gündem oldu. Gazeteci Bahar Feyzan'ın ortaya attığı iddialar sonrası TİP avukatları harekete geçti. Feyzan'ın iddiası hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ve hem kendisine hem de iddiayı yayanlara tazminat davası açılacağı belirtildi.

Seçimlerden önce CHP'nin Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) 30 milyon lira verdiği yönündeki iddialar gündem oldu. Gazeteci Bahar Feyzan'ın ortaya attığı iddialar sonrası TİP avukatları harekete geçti. Feyzan'ın iddiası hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ve hem kendisine hem de iddiayı yayanlara tazminat davası açılacağı belirtildi.

'CHP, TİP'e 30 milyon lira verdi' iddiası ortalığı karıştırdı! Tazminat davası açacaklar
Bahar Feyzan.

TİP'TEN İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA

Gazeteci Bahar Feyzan'ın seçimler öncesinde ortaya attığı "CHP, TİP'e 30 milyon lira verdi" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İddialara tepki gösteren TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır" denilerek şu ifadelere yer verildi;

"TİP'in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi "gazetecilerin", reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır. Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

'CHP, TİP'e 30 milyon lira verdi' iddiası ortalığı karıştırdı! Tazminat davası açacaklar

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Bahar Feyzan, kaleme aldığı bir yazısında, seçimden önce CHP'nin TİP'e 30 milyon Türk lirası verdiği iddiasında bulunmuştu.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
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Bahar Feyzan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika '30 milyon lira' iddiası TİP avukatlarını harekete geçirdi! Tazminat davası açacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: "30 milyon lira" iddiası TİP avukatlarını harekete geçirdi! Tazminat davası açacaklar - Son Dakika
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