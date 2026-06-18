CHP YDK, Gökhan Günaydın'ın İtirazını Kabul Etti - Son Dakika
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CHP YDK, Gökhan Günaydın'ın İtirazını Kabul Etti

18.06.2026 14:06
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CHP YDK, Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına yaptığı itirazı kabul ederek, görevine devam etmesini sağladı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın, tedbir kararına yaptığı itirazı kabul etti.

CHP YDK, Mahir Polat başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YDK üyesi Süleyman Bülbül, toplantıda, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı görüştüklerini aktardı.

Gökhan Günaydın hakkındaki tedbirin oy birliğiyle kaldırıldığını belirten Bülbül, diğer isimlerin tedbire yönelik itirazlarının 10'a karşı 3 oyla reddedildiğini bildirdi.

Tedbire yönelik itirazın tüzüğe uygun olduğunu dile getiren Bülbül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, 6-7-8 Eylül 2024 tarihli 20. Olağanüstü Kurultayı'nda değişikliklerle kabul edilen tüzüğe yönelik bir tedbir kararı bulunmadığını hatırlattı.

Bülbül, bu tüzüğün yürürlükte olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüzüğün 22. maddesinin 2. bendine göre Parti Meclisinin (PM) salt çoğunluğunun onayıyla MYK göreve başlar. YDK'ye, MYK tarafından sevk edilen disiplin dosyasında PM'de onaylanmayan MYK tarafından disiplin işlemi başlatılmıştır. PM'nin salt çoğunluğunun oyu alınmadan MYK üyesi sıfatıyla görev yapılması ve bu sıfatla karar alınması olası değildir. Yetkisiz ve göreve başlamamış bir MYK bulunmaktadır. Bu nedenle YDK'ye gönderilen disiplin dosyası yok hükmündedir."

"Günaydın'ın görevine devam etmesi kaçınılmaz"

CHP tüzüğüne göre, bir milletvekilinin PM dışında bir organ tarafından disipline sevk edilemeyeceğini belirten Bülbül, Günaydın dışındaki 8 milletvekilinin de itirazlarının kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Soru üzerine Bülbül, Günaydın hakkında TBMM'de yapılan "grup başkanvekilliğinden düşürme" işleminin doğru olmadığını savunarak, "Bizce Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine devam etmesi kaçınılmazdır. Meclis Başkanlığının atması gereken bir adımdır, bu durumu düzeltmesi gerekmektedir. YDK kararı Meclis'e gönderilecektir." diye konuştu.

Bülbül, 9 milletvekilinin ihraçla ilgili sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, bu konuda Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde itirazlarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP YDK, Gökhan Günaydın'ın İtirazını Kabul Etti - Son Dakika

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