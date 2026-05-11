Christian Schmidt İstifa Etti

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanmasının denetiminden sorumlu Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Bosna Hersek basınında yer alan haberlerde, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in istifa edeceği iddia edildi. Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar doğrulandı. OHR'nin açıklamasında, "Dayton Barış Antlaşması'nın 10 numaralı eki kapsamında verilen yetkiye dayanarak yaklaşık 5 yıl boyunca Yüksek Temsilcilik vazifesini üstlenen Christian Schmidt, Bosna Hersek'te barışın uygulanmasına yönelik hizmetini sonlandırma yönünde kişisel bir karar aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kararın Barış Uygulama Konseyi Yürütme Kurulu'na bildirildiği ve halefinin bulunması için çalışma başlatılmasının talep edildiği ifade edildi.

Washington'ın desteğini kaybettiği öne sürüldü

Uluslararası basında, Schmidt'in görevden ayrılmasının Washington'ın desteğini kaybetmesiyle bağlantılı olduğu yönünde iddialar yer aldı. Söz konusu iddialara göre Schmidt, Bosna Hersek'te planlanan büyük bir doğal gaz boru hattı projesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesiyle bağlantıları bulunduğu öne sürülen ve daha önce fazla bilinmeyen bir Amerikan şirketine verilmesine yönelik çekinceleri nedeniyle ABD yönetimiyle ilişkisinde sorunlar yaşadı.

AB dışişleri bakanları, yeni Yüksek Temsilci atanması konusunu görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bugün Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından bakanların Schmidt'in istifasına ilişkin konuyu görüştüklerini açıkladı. Kallas, "Bakanlar, Bosna Hersek'in Avrupa yolundan sapmasına izin verilmemesinin AB'nin çıkarına olduğu ve (Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'ne) bir halef bulunması konusunda birlik içinde kalmamız gerektiği konusunda mutabık kaldı" dedi.

Yüksek Temsilci Schmidt'in halefi seçilene kadar görevde kalacağı biliniyor.

Rusya ve Bosnalı Sırp siyasetçiler tarafından meşruiyeti tanınmıyordu

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt, atanması Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadığı için Rusya ve Bosnalı Sırp siyasetçiler tarafından meşru kabul edilmiyordu. Ayrılıkçı adımları nedeniyle sıklıkla Sırp Cumhuriyeti Entitesi eski Başkanı Milorad Dodik ile karşı karşıya gelen Schmidt, meşruiyetini kabul etmeyen Sırp politikacı tarafından "Alman turist" olarak nitelendiriliyordu. Yüksek Temsilci Schmidt, Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesi liderlerinin daha fazla özerklik ve bağımsızlık yönündeki kararlarını iptal etmiş ve ülkenin 1992-95 yılları arasındaki savaştan bu yana yaşadığı en şiddetli güvenlik krizi sürecinde kilit aktörlerden biri olmuştu. Schmidt, Dodik öncülüğünde kabul edilen ayrılıkçı yasaları iptal etmek için kendisine verilen olağanüstü yetkileri defalarca kullanmış, Dodik ise bu engellemelerin geçersiz olduğunu savunmuştu. Bu gerginlik, aylar süren güvenlik krizinin ardından nihayetinde Dodik'in Sırp Cumhuriyeti Entite Başkanlığı görevinden alınmasıyla sonuçlanmıştı. - SARAYBOSNA