Çiftçi ve Sveçla Savunma Fuarında Görüştü - Son Dakika
08.05.2026 15:06
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kosova Bakanı Sveçla ile iş birliğini güçlendirmek için görüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi İçişleri Bakanlığı standına uğrayan Çiftçi'ye Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, bazı kuvvet komutanları eşlik etti. Ardından Bakan Çiftçi beraberindeki heyetle birlikte Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi, fuarda Xhelal Sveçla'ya Kosova'nın uluslararası platformlarda yerini alması için her türlü imkanın seferber edileceğini belirtti. Kosova ile Türkiye arasındaki uzun yıllardır süregelen bir iş birliği olduğunu hatırlatarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 255 eğitim programına 3 bin 907 Kosovalı personelin de katılmış olduğunu kaydetti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın da ihtiyaç halinde Kosovalı makamlarla iş birliği faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Çiftçi, iki bakanlık arasındaki iş birliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inandığını belirtti.

Kaynak: DHA

