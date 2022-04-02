Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı

02.04.2022 12:49
Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı Çiftlikköy ilçesinde gerçekleştirildi.

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı Çiftlikköy ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen etkinlik bu kez Çiftlikköy ilçesinde yapıldı. Engelsiz Kafe'de yapılan programda Çiftlikköylü gençlerin dilek, talep ve önerilerini dinlendi. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, programın hazırlanmasında emeği geçen İl ve Çiftlikköy İlçe Gençlik Kolları üyelerine teşekkür etti.

Programa İl Başkan Yardımcısı Sunay Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, Çiftlikköy İlçe Başkanı Fettan Engin, Çiftlikköy Belediye Başkan Vekili Hamit Akbulak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Kerem Öztürk de katıldı. - YALOVA

Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı
Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı
Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı
Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı

YORUMLAR
500
Kaymakam Çelik ve Başkan Barçın ok attı Kaymakam Çelik ve Başkan Barçın ok attı Kocaköy'de sportif yatırımlarla başarılar geldi Kocaköy'de sportif yatırımlarla başarılar geldi

Çiftlikköy, Hisarcık, gençlik, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:55:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement