Çiftlikköy'de 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı - Son Dakika

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı Çiftlikköy ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen etkinlik bu kez Çiftlikköy ilçesinde yapıldı. Engelsiz Kafe'de yapılan programda Çiftlikköylü gençlerin dilek, talep ve önerilerini dinlendi. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, programın hazırlanmasında emeği geçen İl ve Çiftlikköy İlçe Gençlik Kolları üyelerine teşekkür etti.

Programa İl Başkan Yardımcısı Sunay Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, Çiftlikköy İlçe Başkanı Fettan Engin, Çiftlikköy Belediye Başkan Vekili Hamit Akbulak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Kerem Öztürk de katıldı. - YALOVA