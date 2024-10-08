Çiftyürek: İsrail Tehditi Abartılı

Politika

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, İsrail'den Türkiye'ye yönelik bir tehdidin topluma sunulmasını abartılı ve gerçekçi bulmadıklarını söyledi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamları ve savaş siyasetini kınadı.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan ve Beyrut'ta sivil halkı doğrudan doğruya hedef aldığını belirten Çiftyürek, İsrail'in düzenlediği saldırılarla yakın bir zamanda kendisine çok güçlü tepkilerle dönecek fırtınanın tohumlarını ektiğini söyledi.

Türkiye'nin asıl gündeminde anayasa ve ekonomik krizin olduğunu ifade eden Çiftyürek, "Gündemde bunlar varken birden ne oldu da İsrail birinci tehdit olarak Türkiye'nin gündemine geldi. Biz bu tehdit algısının abartılı olduğunu, NATO üyesi olan bir Türkiye'nin İsrail'den böyle bir tehdit algısını topluma sunmasını gerçekçi de bulmuyoruz." dedi.