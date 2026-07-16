Çin'de Çek Vatandaşı Casuslukla Suçlanıyor - Son Dakika
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Çin'de Çek Vatandaşı Casuslukla Suçlanıyor

16.07.2026 16:41
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Çin, gözaltındaki Çek vatandaşının casusluk soruşturması ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'de gözaltında tutulan bir Çek vatandaşının "casusluk" soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Haziran ayı sonundan bu yana Çin'de gözaltında tutulan bir Çek vatandaşının ulusal güvenliği tehlikeye atan suçlardan şüphelenilerek "casusluk" soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlenen basın toplantısında Çek vatandaşlarının haklarının tamamen güvence altına alındığını, Prag'daki Çinli gazeteciye yönelik suçlamaların "uydurma" olduğunu ifade ederek Çekya'ya "ilgili personeli derhal serbest bırakması" ve haklarını ve çıkarlarını koruması çağrısında bulundu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı ise gözaltını dün duyurdu ve yetkililerinin adı açıklanmayan tutuklu ile konsolosluk düzeyinde temas halinde olduğunu bildirerek detaylı bir açıklama yapmadı.

Çekya basını ise, Çin'de faaliyet gösteren bir Çek işadamının Çin güvenlik güçleri tarafından bir havaalanında gözaltına alındığını ve casuslukla suçlanmasının beklendiğini bildirdi. Haberde, Çekya istihbarat servislerinin uzun zamandır Pekin'in, Ocak ayında Prag'da tutuklanan Çin istihbarat görevlisi olduğundan şüphelenilen Yang Yiming ile takas etmek üzere bir Çek vatandaşını gözaltına alabileceğinden şüphelendiği belirtildi. Yerel medyada Çin Komünist Partisi'ne bağlı bir gazetenin muhabiri olarak tanımlanan Yang'ın, Çekya'da "yabancı bir güç adına izinsiz faaliyet yürütmek" suçlamasıyla yargılanmayı beklediği aktarıldı.

Pekin ve Prag arasında Çekya'nın Tayvan ile olan güçlü bağları nedeniyle yaşanan gerginliklerin ardından son aylarda diplomatik ilişkilerde de tansiyon yükselmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'de Çek Vatandaşı Casuslukla Suçlanıyor - Son Dakika

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