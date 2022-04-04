Çin Dışişleri Bakanı Filipinli Mevkidaşıyla İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika

HEFEİ, 4 Nisan (Xinhua) — Wang, Çin'in komşuluk diplomasisinde Filipinler'i her zaman bir öncelik olarak kabul ettiğini ve Çin'in Filipinler'e yönelik iyi komşuluk ve dostane ilişkiler politikasının süreklilik ve istikrar içinde devam ettiğini söyledi. Wang iki tarafın da sıkıntıları gidermesi, farklılıkları soğukkanlı ve doğru bir şekilde yönetmesi ve bunların Çin-Filipinler ilişkilerinin genel durumunu etkilemesine izin vermemesi gerektiğini söyledi. Wang, Çin'in Filipinler ile kilit altyapı projelerinin inşasını hızlandırmaya; Kovid-19 aşı yardımında bulunmaya ve Filipinlilerin ihtiyacına bağlı olarak kamu sağlığı alanında işbirliğini artırmaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Locsin ise Filipinler-Çin ilişkilerinin giderek daha olgunlaştığını ve uygulamaya dönük ikili işbirliğinin tarihi sonuçlar yaratarak her iki tarafa da kalıcı faydalar sağladığını söyledi. Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak bağımsızlık ve barışçı kalkınmaya bağlı olduğuna ve bunun karmaşanın hakim olduğu dünyamızda yeni bir örnek teşkil ettiğine işaret eden Locsin, Çin'in kendi kalkınmasıyla bölgedeki diğer ülkelerin kalkınmasına da uzun süredir destek olduğunu ve küresel ekonomik büyümede yeri doldurulamaz bir rol oynadığını söyledi. İki taraf, Güney Çin Denizi sorunu hakkında görüş alışverişinde bulundu ve deniz sorunlarının ikili ilişkilerde doğru bir konuma yerleştirilmesi gerektiğine karar verdi.