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Çin, genetiği değiştirilmiş mahsullerin üretimine onay verdi - Son Dakika

Çin, genetiği değiştirilmiş mahsullerin üretimine onay verdi

25.01.2022 15:55
Çin, genetiği değiştirilmiş mahsullerin üretimine onay verdi

Çin, genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretimine onay verildiğini açıkladı.

Çin, genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretimine onay verildiğini açıkladı.

Çin, dünyanın en büyük nüfusuna sahip olması nedeniyle tohum endüstrisinin halkın ihtiyacını karşılamadığına yönelik iddiaların ardından yeni bir karar aldı. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, dünyanın en büyük nüfusunun besin ihtiyacını karşılamak ve Çin'in tohum ve sebze kapasitesini artırmak amacıyla genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretimine onay verildiğini açıkladı. Açıklamada, Çin'de mahsul üretimi yapan şirketlerin, genetiği değiştirilmiş mahsullerin yayınlanan deneme kurallarına uygun şekilde pilot denemeleri tamamlamasının ardından üretim sertifikasına başvuruda bulunabileceği belirtildi.

"Karar, mahsulleri verimli şekilde geliştirmek için güzel bir fırsat"

Çin'deki Biyoteknoloji Şirketi Origin Agritech'in Başkanı Han Gengchen yaptığı açıklamada, "Alınan karar, mahsulleri çok daha verimli bir şekilde geliştirmek için güzel bir fırsat ve bitki ıslahı için yeni bir kapı açıyor" dedi. Şirket Başkanı Gengchen ayrıca genetiği değiştirilmiş mahsuller için yayınlanan deneme kuralları ile 1 veya 2 yılda üretim sertifikası alınabileceğini aktardı.

Çin Hükümeti 2020 yılında ülkenin tohum endüstrisinde kapasiteyi artırmak için bilim ve teknolojinin kullanılması çağrısında bulunmuştu. Sebze ve tohumlarının önemli bir kısmını ithal eden Çin, alınan yeni karar ile mahsulde dışa olan ihtiyacın azalmasını planlıyor. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tarım, Tohum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çin, genetiği değiştirilmiş mahsullerin üretimine onay verdi - Son Dakika
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