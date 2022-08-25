Çin Tayvan'ın karşı kıyılarında askeri tatbikat yapacak - Son Dakika
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Çin Tayvan'ın karşı kıyılarında askeri tatbikat yapacak

25.08.2022 12:25
Çin Tayvan'ın karşı kıyılarında askeri tatbikat yapacak

Çin ordusunun Tayvan'ın karşı kıyılarında gerçek mühimmatların kullanılacağı 2 günlük askeri tatbikat yapacağı belirtildi.

Çin ordusunun Tayvan'ın karşı kıyılarında gerçek mühimmatların kullanılacağı 2 günlük askeri tatbikat yapacağı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri hareketliliğini arttıran Çin, yeni bir tatbikata başlayacağını duyurdu. Tayvan'ın karşısındaki Fujian eyaleti kıyılarında 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak tatbikatta gerçek mühimmatların kullanılacağı belirtildi.

Çin Deniz Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün boyunca yerel saatle 06.00 ve 21.00 arasında Fujian'a bağlı Putian ve Fuqing şehirlerinde tatbikatlar yapılacak. Tatbikat süresince gemilerin belirtilen bölgelere girmesi yasaklanacak.

Çin, Tayvan'ı çevreleyen sularda balistik füze denemeleri de dahil olmak üzere geniş çaplı askeri manevralar başlatmış, savaş uçakları Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na sık sık tacizde bulunmuştu. - PEKİN

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Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü Çin'e ait 20 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü Çin'e ait 20 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin Tayvan'ın karşı kıyılarında askeri tatbikat yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Tayvan'ın karşı kıyılarında askeri tatbikat yapacak - Son Dakika
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