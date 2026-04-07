Çin ve Rusya'dan Bahreyn Tasarısına Veto

07.04.2026 20:11
Çin ve Rusya, Bahreyn'in Hürmüz Boğazı seyrüsefer özgürlüğü tasarısını veto etti.

Çin ve Rusya, Bahreyn'in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün BM desteğiyle güvence altına alınmasına yönelik sunduğu karar tasarısını veto etti. Oylamada toplamda 11 kabul, 2 ret ve 2 çekimser oy kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Bahreyn'in talebiyle Orta Doğu bölgesindeki kriz durumunu görüşmek üzere bir araya geldi. İran ve ABD ile İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği sırada gerçekleştirilen oturumda Bahreyn'in Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve deniz taşımacılığının BM desteği ile güvence altına alınmasına yönelik karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Çin ve Rusya, söz konusu tasarıyı veto etti. Böylece oylamada toplamda 11 kabul, 2 ret ve 2 çekimser oy kullanıldı. Tasarının veto edilmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının BM Güvenlik Konseyi desteğiyle güvence altına alınmasına yönelik girişimler engellenmiş oldu.

El-Zeyani: "Konsey, sorumluluğunu yerine getirmekte başarısız oldu"

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün adına bir açıklamada bulunan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid El-Zeyani, "Bu ülkeler, karar tasarısının kabul edilmemiş olmasından üzüntü duyduklarını ifade etmektedir. Konsey, sorumluluğunu yerine getirmekte başarısız oldu" dedi.

El-Zeyani oylamada tasarı lehine bir sonuç elde edilmesine yönelik beklentilerinin gerçekleşmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "Uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin engelleme hakkına sahip olmadığı bir uluslararası su yolu olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak kalıcı bir adım olmasını umduğumuz tasarıdan beklentimiz buydu" ifadelerini kullandı.

Hürmüz'ün BM desteğiyle açılması engellendi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda Washington saati ile 20.00'da (Türkiye saati ile 03.00) İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatılmasına yönelik emir vermesi bekleniyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

