Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalandı

19.04.2022 12:50
Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalandı

Çin tarafından yapılan açıklamada, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Çin tarafından yapılan açıklamada, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in başkenti Pekin'de basın açıklamasında bulundu. Çin ve Solomon Adaları arasındaki son duruma ilişkin bilgi veren Wenbin, ABD ve müttefikleri Avustralya ile Yeni Zelenda'nın Solomon Adaları'nda artan Çin nüfusuna yönelik endişelerine karşı bir güvenlik anlaşması imzalandığını söyledi. Anlaşmanın geçtiğimiz haftalarda, Çin Dışişleri Bakanı ve Devlet Danışmanı Wang Yi ve ile Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele tarafından imzalandığını ifade eden Wenbin, anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell da dahil olmak üzere üst düzey bir ABD heyetinin, Çin ile ilgili endişeleri ve ABD büyükelçiliğinin yeniden açılmasını görüşmek üzere Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'ya gideceği belirtilmişti. - PEKİN

YORUMLAR
500
Beijing'den Bahar Manzarası Beijing'den Bahar Manzarası Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Solomon, Pekin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı, gerekçe açıklanmadı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement