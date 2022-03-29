Çinli Temsilciden Sudan'a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı - Son Dakika
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Çinli Temsilciden Sudan'a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

29.03.2022 12:32
Çinli Temsilciden Sudan'a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Mart (Xinhua) — Sudan'ın Darfur bölgesindeki Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği barış gücünün çekilmesinin ardından sivillerin korunmasında asli sorumluluğu Sudanlı makamlar üstlendi. Dai, bu nedenle Sudan'ın güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesinin aciliyet taşıdığını söyledi. Dai, "Silah ambargosu, Sudan'ın güvenlik kapasitesi oluşturması üzerinde olumsuz etkiler yapıyor. Güvenlik Konseyi yaptırım önlemlerini değişen durumun ışığında zaman kaybetmeden uyarlamalıdır" dedi. […]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Mart (Xinhua) — Sudan'ın Darfur bölgesindeki Birleşmiş Milletler- Afrika Birliği barış gücünün çekilmesinin ardından sivillerin korunmasında asli sorumluluğu Sudanlı makamlar üstlendi. Dai, bu nedenle Sudan'ın güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesinin aciliyet taşıdığını söyledi. Dai, "Silah ambargosu, Sudan'ın güvenlik kapasitesi oluşturması üzerinde olumsuz etkiler yapıyor. Güvenlik Konseyi yaptırım önlemlerini değişen durumun ışığında zaman kaybetmeden uyarlamalıdır" dedi. Geçtiğimiz ay kabul edilen Güvenlik Konseyi'nin 2620 numaralı Kararı, Sudan yaptırımlarının bu yıl 31 Ağustos'a kadar uyarlanması için kriterlerin geliştirilmesini gerektiriyor. Dai konseyde yaptığı konuşmada Çin'in, bu şartın etkin bir şekilde yerine getirilebileceğini umduğunu söyledi.

Tek taraflı yaptırımların Sudan'ın kalkınmasının önünde engeller teşkil ettiğine dikkat çekilirken, Dai, tek taraflı yaptırımların çoğu zaman sorunları çözmede başarısız olduğunu, ancak yeni sorunlar da yaratabileceğini, gıda, enerji ve ekonomik krizi kötüleştirerek ve Sudan halkının geçim kaynaklarına zarar vererek yeni insani sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Dai, ilgili ülkeyi izlediği yolu değiştirerek diğer ülkelere eşitler arasında olması gerektiği gibi davranmayı denemeye ve kazan-kazan sonuçları için birlikte çalışmaya çağırdı.

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Birleşmiş Milletler, Afrika, Sudan, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çinli Temsilciden Sudan'a Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı - Son Dakika


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