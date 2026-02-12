\'Cinsel taciz\' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden alındı

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyede çaycı olarak çalışan bir personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü.

Skandal mesajların ortaya çıkmasıyla başlayan hukuki süreç, belediye başkanının tutuklanmasıyla sonuçlandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."