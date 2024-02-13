Çivril Belediyesi Tarafından Kurulan Manda Çiftliğinde Satış İddiaları

Denizli'nin Çivril ilçesinde belediyesi tarafından 2022 yılında kurulan manda çiftliğine alınan mandaların satıldığı iddiası tartışmaları da beraberinde getirdi.
Çivril Belediye Meclisinde hem cinsi hem de alındığı yer konusunda muhalefet meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen ve tartışmaların yaşandığı mandalar, bu kez de meclisin haberi olmadan satıldı iddiasıyla gündeme düştü. Çiftlikteki yaklaşık 100 mandanın satış işleminin ardından kamyonlara yüklenerek götürüldüğü, geri de ise çok az sayıda yavru mandanın kaldığı beyan edildi.
İYİ Partili Belediye Meclis üyesi Koray Eren, yaptığı açıklamada; "Mandalar ne alınırken meclise soruldu, ne de şimdi satılırken meclise bilgi verildi. 'Mandalarımız var' diye süt ve süt ürünleri yapmak için Çivril'in parası ile mandıra kuruldu. Şimdi görüyoruz ki süt verecek tüm mandalar satılmış. Geriye bir kaç tane manda yavrusu bırakılmış. Bu yavruların satılmama nedenini de merak ediyor, tüm Çivril halkını olarak bu konuda aydınlatılmayı bekliyoruz. Birçok meclis toplantısında kaç tane manda olduğunu ve manda çiftliğinden ne kadar kar zarar edildiğini defalarca sormamıza rağmen kamuoyunu bu konuda hiç bilgilendirme yapılmadı" dedi.
Mandıra ve kalan yavru hayvanların akıbetinin ne olacağını soran Koray Eren, "Manda çiftliğinden 100 fazla mandanın satıldığı bilgisi bizlere ulaştı. Çivril halkı adına çiftlikten kaç tane manda, kaç liradan, kime ve neden satıldığını sormak benim meclis üyesi olarak görevim. Bu konuda Belediye yetkililerinden bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak" dedi.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Son Dakika › Politika › Çivril Belediyesi Tarafından Kurulan Manda Çiftliğinde Satış İddiaları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?