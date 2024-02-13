Çivril Belediyesi Tarafından Kurulan Manda Çiftliğinde Satış İddiaları - Son Dakika
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Politika

Çivril Belediyesi Tarafından Kurulan Manda Çiftliğinde Satış İddiaları

Çivril Belediyesi Tarafından Kurulan Manda Çiftliğinde Satış İddiaları

Denizli'nin Çivril ilçesinde belediyesi tarafından kurulan manda çiftliğindeki mandaların satıldığı iddiası tartışmalara neden oldu. İYİ Partili Belediye Meclis üyesi Koray Eren, satışın meclis haberi olmadan gerçekleştiğini belirterek açıklama yaptı ve çiftlikte kalan mandaların akıbetini sordu.

13.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:26
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Denizli'nin Çivril ilçesinde belediyesi tarafından 2022 yılında kurulan manda çiftliğine alınan mandaların satıldığı iddiası tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çivril Belediye Meclisinde hem cinsi hem de alındığı yer konusunda muhalefet meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen ve tartışmaların yaşandığı mandalar, bu kez de meclisin haberi olmadan satıldı iddiasıyla gündeme düştü. Çiftlikteki yaklaşık 100 mandanın satış işleminin ardından kamyonlara yüklenerek götürüldüğü, geri de ise çok az sayıda yavru mandanın kaldığı beyan edildi.

İYİ Partili Belediye Meclis üyesi Koray Eren, yaptığı açıklamada; "Mandalar ne alınırken meclise soruldu, ne de şimdi satılırken meclise bilgi verildi. 'Mandalarımız var' diye süt ve süt ürünleri yapmak için Çivril'in parası ile mandıra kuruldu. Şimdi görüyoruz ki süt verecek tüm mandalar satılmış. Geriye bir kaç tane manda yavrusu bırakılmış. Bu yavruların satılmama nedenini de merak ediyor, tüm Çivril halkını olarak bu konuda aydınlatılmayı bekliyoruz. Birçok meclis toplantısında kaç tane manda olduğunu ve manda çiftliğinden ne kadar kar zarar edildiğini defalarca sormamıza rağmen kamuoyunu bu konuda hiç bilgilendirme yapılmadı" dedi.

Mandıra ve kalan yavru hayvanların akıbetinin ne olacağını soran Koray Eren, "Manda çiftliğinden 100 fazla mandanın satıldığı bilgisi bizlere ulaştı. Çivril halkı adına çiftlikten kaç tane manda, kaç liradan, kime ve neden satıldığını sormak benim meclis üyesi olarak görevim. Bu konuda Belediye yetkililerinden bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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