Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor - Son Dakika
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Politika

Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için sağladıkları desteği artıran Bakan Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.

05.06.2024 22:35
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinde artışa gidildiğini belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağladığımız 'Çocuk Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi' fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor - Son Dakika
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