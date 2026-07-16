Çocuk Koruma Kanunu görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika
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Çocuk Koruma Kanunu görüşmeleri tamamlandı

Çocuk Koruma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
16.07.2026 22:02
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TBMM'de suça sürüklenen çocuklara yönelik kanun teklifi üzerine görüşmeler sona erdi.

TBMM Adalet Komisyonunda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, çocukların fail ya da mağdur olduğu ağır şiddet olaylarının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Ailelerin adalet talebine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, teklifte, çocuk adalet sistemini ileriye taşıyacak adımların yer almadığını savundu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, çocukların suç işlemesinden önce önleyici tedbirler alınmasını istedi.

Suçu yok sayan, suçluyu ödüllendirmeye yönelik tutumun onarıcı olmayacağını söyleyen Taşcı, rehabilitasyonun ıslah mekanizması haline getirilmesinin suça sürüklenen çocuklar konusunda önemli adımlar arasında yer alacağını ifade etti.

Kademeli ceza artırımını desteklediklerini bildiren Taşcı, "Suçluların, katilleşmiş olanların hak ve hukuklarından önce, mağdurların hak ve hukuklarını korumayı konuşmak cesaretini göstermek gerekiyor." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, teklifi kabul etmediklerini söyledi.

Kanun teklifinin bilimsel verilere dayanmadığını ileri süren Altın, teklifin yasalaşması halinde uygulamada sorunlar çıkacağını savundu. Altın, cezalar artırılarak suçların önüne geçilemeyeceğini dile getirdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifin, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini hedeflediğini vurguladı.

Mevzuattaki "suça sürüklenen çocuk" ibaresinin "adli süreçteki çocuk" şeklinde değiştirileceğini hatırlatan Öztürk, çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını belirtti.

Öztürk, "Çocuklar hepimizin çocuğu. Çocuklarımızın suç işlemesinde sosyal, ekonomik sebepler ne ise onları da bulalım, ıslah etmenin yollarını arayalım. Ortada bir vaka var." diye konuştu.

"Teklif, erken müdahale modellerini güçlendirmiyor"

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, "cezalandırma" yöntemiyle sorunlara çözüm bulunamayacağını kaydetti.

Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde cezaların artırılmasının değil, çocuğun üstün yararının gözetildiğini ifade eden Coşar, yargılamaların çocuğun yaşı ve gelişimi dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini aktardı.

Çocukların suça sürüklenmesinin sadece asayiş olayı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Coşar, "Sosyal devlet ilkesinden uzaklaştıkça sorunlar büyüyor. Eğitim hayatından kopuşla suça yönelme paralellik göstermektedir. Suç öncesi önleyici tedbirler alınmalıdır. Sosyal devlet devreye girmeli, çocuklara fırsat eşitliği oluşturulmalı. Çocuk adalet sistemi oluşturulmalı ve bu sistemle sosyal hizmetler arasında güçlü bağ olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, mağdurların kaygısını paylaştıklarını dile getirdi.

Ağır suçların cezasız kalmaması gerektiğini belirten Özcan, güvenliğin, sadece cezalar artırılarak sağlanamayacağını vurguladı.

Özcan, çocuklarla ilgili mevzuatta bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatarak, "Cezaları artırmak tek başına yeterli olsaydı önceki düzenlemelerde bu sorun çözülmüş olmaz mıydı? Teklif, erken müdahale modellerini güçlendirmiyor, sadece çocuğun ve ailesinin cezasını artırıyor." ifadesini kullandı.

"Teklifimiz, çok boyutlu kalkan inşa edilmesi adına önemlidir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, teklifle, koruma ve rehabilitasyon tedbirlerinin güçlendirileceğini anlattı.

Organize suç örgütlerinin ve karanlık yapıların çocukların hukuki durumlarını istismar ettiğini vurgulayan Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teklifimiz, çok boyutlu kalkan inşa edilmesi adına önemlidir. Çocuklar tarafından gerçekleştirilen ağır şiddet olayları, silahlı saldırılar ve akran zorbalıkları meselesi zirve boyuta taşınmıştır. Düzenlemeyle her çocuk otomatik olarak yetişkinler gibi cezalandırılmayacak. Çocuğun üstün yararı önemlidir. Mağdur çocukların yaşam hakkı, ailelerin adalet beklentisi ve toplum güvenliği de çocuk hukukunun dışında tutulamaz."

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuk Koruma Kanunu görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika

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