Çocuk Koruma Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Çocuk Koruma Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu

14.07.2026 13:33
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Adalet Bakanı Gürlek, çocuk koruma yasasının önemli düzenlemeler içerdiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin çocukları koruyan, caydırıcılığı güçlendiren ve kamu vicdanını gözeten önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların adli süreçlerle karşı karşıya kalmasının önlenmesi, her türlü istismar ve tehditten korunması ile suç mağduru ailelerin adalet beklentisinin karşılanmasının devletin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulayan Gürlek, hazırlıklarına katkı sundukları kanun teklifinin çocukları koruyan, caydırıcılığı güçlendiren ve kamu vicdanını gözeten önemli düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Bakan Gürlek, teklifle birlikte 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocuklara uygulanacak ceza indirimlerinin yeniden düzenlendiğini belirterek, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi ağır suçlarda hakime, fiilin niteliğini gözeterek daha geniş takdir yetkisi tanındığını kaydetti.

Paylaşımında, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlaline ilişkin cezaların artırıldığını, çocuğun bakım, gözetim ve korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilere yönelik yaptırımların da güçlendirildiğini belirten Gürlek, çocukların korunmasına yönelik dijital riskler, bağımlılıklar, çevre bilinci, kitap ve kütüphane alışkanlığı ile sosyal hizmetlere ilişkin yeni yönlendirme tedbirlerinin de hayata geçirileceğini bildirdi.

Gürlek, sosyal inceleme raporlarının etkinliğinin artırılacağını, koruyucu ve destekleyici tedbirlerde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini ifade etti.

Mevzuatta yer alan "suça sürüklenen çocuk" ibaresinin yerine "adli süreçteki çocuk" ifadesinin kullanılmasının öngörüldüğünü aktaran Gürlek, bunun çocuk odaklı hukuk anlayışını ve masumiyet karinesini daha güçlü biçimde yansıtmayı amaçladığını belirtti.

Bakan Gürlek, paylaşımını, "Amacımız; çocuğu koruyan, suçu önleyen, suç örgütlerinin çocukları istismar etmesine engel olan, ailelerin sorumluluğunu güçlendiren; ağır suçlar karşısında ise kamu vicdanını ve mağdur haklarını gözeten etkili bir adalet sistemi tesis etmektir" ifadeleriyle tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çocuk Koruma Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

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