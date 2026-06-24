Çocukların İlk Devlet Teması: Karakol

'400-500 BİN ÇOCUĞUN DEVLETLE BULUŞTUĞU İLK YER KARAKOL'

Milletvekilleri daha sonra vakıf temsilcilerine sorularını yöneltti. TEPAV Direktörü Hüseyin Ekrem Cunedioğlu, erkeklerin suça sürüklenmesi ile ilgili, "Şu anda biz sadece sosyal eksende değil ekonomik eksende de bir boşluk içindeyiz. Yani teknoloji, yapay zeka konuşuyoruz, nereye oturacağı belli olmayan bir trendler silsilesinden geçiyoruz ve bunlara vereceğimiz cevaplar bizim nerede konumlanacağımızı belirleyecek. Bu dinamikler içinde çocuklar işte böyle sığınacak bir liman ararken mesela çocukların ilk devletle muhatap oldukları yer emniyet oluyor, karakolda ilk defa devlette muhatap oluyor. 14 yaşında bir çocuğun devletle ilk buluştuğu yerin bir yerin karakol olması kadar trajik bir şey yok ve 400-500 bin çocuktan bahsediyoruz. Erkek çocuklar teorik çerçevede de kendilerinin daha çok şeyi hak eden olduğu algısına sahipler. O yüzden, erkekler ben bunları yapmaya muktedirim, eğer toplum bana bunları vermiyorsa bunları kendim edinecek mekanizmalara başvurabilirim, çeteler de bu dürtüden besleniyorlar. Demek ki bizim Milli Eğitim değil ama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının erkek çocuk odaklı politika tasarımına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIK BÜTÜN OKULLARDA PSİKOMETRİK TARAMA YAPMASI GEREKİYOR'

Okullardaki şiddete ilişkin önerilerinden bahseden Cunedioğlu, "Politika önerilerimden bir tanesi psikometrik taramaydı. Bence Milli Eğitim Bakanlığının genel olarak bütün okullarda artık psikometrik tarama yapması gerekiyor. Çok da maliyetli bir şey değil, zaten PDR servisleri bunu yapmaya muktedir. Bunu yaparken ayrı bir katman koymak gerekiyor özellikle erkek çocuklara özel. Eğer çocuk erkekse ona göre, cinsiyete göre farklılaşan sorular sormak gerekiyor ki erkek ve kızın az önce sunduğum gibi farklı motivasyonları var suça sürüklenmede. O yüzden, önce bence bir akademik heyetinin toplanıp böyle bir çalışmayı tasarlaması gerekiyor" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA EHLİYETİNİ HERKES İÇİN DÜŞÜNMEMİZ LAZIM'

TEDMEM Direktörü Dr. Sabiha Sunar ise müfredata yapay zeka dersinin eklenip eklenemeyeceğine ilişkin, "Yapay zeka dersi olmaz çünkü bizim şöyle bir sorunumuz var. Trafikle ilgili sorun var, 'Trafik güvenliği ders ekleyelim, adabımuaşeret dersi ekleyelim' diye seçmeli derslerimiz ya da diğer derslerimiz gerçekten hacim olarak çok fazla büyüdü ve bu dersleri norm fazlası öğretmenlerimiz veriyor. Ders sayısını tamamlaması gereken öğretmenlerimiz veriyor ama yapay zeka böyle bir şey değil, yapay zeka pek çok dersle kesişim noktasına sahip. Matematik dersinde verilebilir, bununla ilgili beceriler müfredata entegre bir şekilde verilebilir ama mesela 60-65 yaş ve üzeri kişilerin yapay zeka ehliyetine ihtiyacı olacak çünkü dijital risklerden etkileniyorlar, dolandırılıyorlar. Burası için de bu dijital riskleri bertaraf etmek için bazı programların devreye girmesi gerekiyor. Özellikle akıllı cep telefonları yaygınlaştığından beri doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt etmek, doğru bankacılık işlemlerini yapmak ya da e-devlet işlemlerini yapmak çok kolay olmuyor. Bu yapay zeka ehliyetini herkes için düşünmemiz lazım ama bir ders çocuklarımız için yeterli olmaz" dedi.

'VERİ İZLEMEYLE İLGİLİ CİDDİ BİR PROBLEMİMİZ VAR'

Türkiye'nin veri izleme ile ilgili ciddi sorunları olduğunu kaydeden Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Erdal Hamarta, "Veri izlemeyle ilgili ciddi bir problemimiz var. Ancak okullarda psikolojik danışma servisine başvuran öğrenci sayısı, özel okullarda ve Milli Eğitime bağlı okullarda psikolojik danışma servisinden yararlanan öğrenci sayısı her zaman takip edilen bir şey. Özel psikolojik danışma ve rehberlik araştırma merkezlerinin açılması yeni bir süreç, Türkiye'de şu anda sayıları oldukça az" değerlendirmesinde bulundu.