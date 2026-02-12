Çömez: Enflasyon Bahane Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Çömez: Enflasyon Bahane Ediliyor

12.02.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'li Turhan Çömez, TCMB'nin enflasyon tahminini eleştirerek, bahanelerin manipülasyonu vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminini güncellemesine ilişkin, "Önümüzdeki aylarda yeni revizyonlar gelecek çünkü güneşi, kuraklığı, yağmuru, karı var. Ukrayna'da, Rusya'da savaşı, Avrupa'da Kovid'i, yastık altında altınlar var. Bunları bahane olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan arbedeyi anımsatarak, bunların Gazi Meclis çatısı altında tasvip etmedikleri görüntüler olduğunu söyledi.

Genel Kurulda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çömez, sükunetin sağlanamadığı, tartışmaların giderek zirveye çıktığı bir atmosferde birleşimin sona erdirilmesi ve ertelenmesi gerektiğini savundu.

Ön sırada oturmasına rağmen bakanların yeminini duyamadığını aktaran Çömez, Genel Kurul tutanaklarında yeminlerle ilgili detayların yer almadığını söyledi.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekilinin bu konuda yanlış bir tutum sergilediğini ileri süren Çömez, kavga görüntülerinin dünya basınında yer aldığına işaret etti.

Turhan Çömez, Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'in atanmasına yönelik eleştirilerde de bulundu.

TCMB'nin enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiğini anlatan Çömez, "Önümüzdeki aylarda yeni revizyonlar gelecek çünkü güneşi, kuraklığı, yağmuru, karı var. Ukrayna'da, Rusya'da savaşı, Avrupa'da Kovid'i, yastık altında altınlar var. Bunları bahane olarak gösteriyorlar. Her seferinde bir bahaneyle karşımıza çıkacaklar." şeklinde konuştu.

Çömez, manipülasyonlarla enflasyonun düşürülebileceğini ancak vatandaşın sokaktaki enflasyonu iliklerine kadar hissetmeye devam edeceğini savunarak, "Dünyada gıda enflasyonu düşüyor ama Türkiye'de gıda enflasyonu artmış. Korkunç bir gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Bu şartlar altında milletin gıda krizinden kendini kurtarması mümkün değil." görüşlerini dile getirdi.

Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya değinen Çömez, "İngiltere'de muayene fiyatları 1800 lira iken ülkemizde 4 bin 500 liraya mal oluyor. Bu atmosferde vatandaşlarımız olur da kredi kartıyla ödemeye kalkarsa, taksit yapmasa bile ilave para ödemek zorunda kalıyor, gecikme olursa muayenelerde bir para da ondan alıyorlar." sözlerini sarf etti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelere değinen Çömez, ABD Adalet Bakanlığının belgelerinde, "Türkiye'den kız çocuklarının da kaçırılarak Epstein adasına götürüldüğü, dil bilmedikleri için büyük sıkıntılar çektiği" yönünde ifadelerin bulunduğunu aktardı.

Çömez, kayıp çocuklara ilişkin bazı verileri paylaşarak, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çömez: Enflasyon Bahane Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
ABD ordusu, Suriye’deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor
Dawson’s Creek’in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti
NBA’de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 20:23:41. #7.11#
SON DAKİKA: Çömez: Enflasyon Bahane Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.