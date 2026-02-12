Çömez: Enflasyon Bahane Ediliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminini güncellemesine ilişkin, "Önümüzdeki aylarda yeni revizyonlar gelecek çünkü güneşi, kuraklığı, yağmuru, karı var. Ukrayna'da, Rusya'da savaşı, Avrupa'da Kovid'i, yastık altında altınlar var. Bunları bahane olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan arbedeyi anımsatarak, bunların Gazi Meclis çatısı altında tasvip etmedikleri görüntüler olduğunu söyledi.

Genel Kurulda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çömez, sükunetin sağlanamadığı, tartışmaların giderek zirveye çıktığı bir atmosferde birleşimin sona erdirilmesi ve ertelenmesi gerektiğini savundu.

Ön sırada oturmasına rağmen bakanların yeminini duyamadığını aktaran Çömez, Genel Kurul tutanaklarında yeminlerle ilgili detayların yer almadığını söyledi.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekilinin bu konuda yanlış bir tutum sergilediğini ileri süren Çömez, kavga görüntülerinin dünya basınında yer aldığına işaret etti.

Turhan Çömez, Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'in atanmasına yönelik eleştirilerde de bulundu.

TCMB'nin enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiğini anlatan Çömez, "Önümüzdeki aylarda yeni revizyonlar gelecek çünkü güneşi, kuraklığı, yağmuru, karı var. Ukrayna'da, Rusya'da savaşı, Avrupa'da Kovid'i, yastık altında altınlar var. Bunları bahane olarak gösteriyorlar. Her seferinde bir bahaneyle karşımıza çıkacaklar." şeklinde konuştu.

Çömez, manipülasyonlarla enflasyonun düşürülebileceğini ancak vatandaşın sokaktaki enflasyonu iliklerine kadar hissetmeye devam edeceğini savunarak, "Dünyada gıda enflasyonu düşüyor ama Türkiye'de gıda enflasyonu artmış. Korkunç bir gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Bu şartlar altında milletin gıda krizinden kendini kurtarması mümkün değil." görüşlerini dile getirdi.

Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya değinen Çömez, "İngiltere'de muayene fiyatları 1800 lira iken ülkemizde 4 bin 500 liraya mal oluyor. Bu atmosferde vatandaşlarımız olur da kredi kartıyla ödemeye kalkarsa, taksit yapmasa bile ilave para ödemek zorunda kalıyor, gecikme olursa muayenelerde bir para da ondan alıyorlar." sözlerini sarf etti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelere değinen Çömez, ABD Adalet Bakanlığının belgelerinde, "Türkiye'den kız çocuklarının da kaçırılarak Epstein adasına götürüldüğü, dil bilmedikleri için büyük sıkıntılar çektiği" yönünde ifadelerin bulunduğunu aktardı.

Çömez, kayıp çocuklara ilişkin bazı verileri paylaşarak, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.