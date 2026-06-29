Cooper Lübnan'ı Ziyaret Etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile bir araya geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'ı ziyaret etti. Cooper, başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun tarafından kabul edildi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'de yapılan İsrail-Lübnan müzakerelerinde onaylanan çerçeve anlaşmanın uygulanmasına ilişkin hazırlıkların ele alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Aoun'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'ın güvenlik ve istikrara kavuşmasına yardımcı olma konusundaki ilgisinden dolayı Cooper'a teşekkür ettiği belirtildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada ise, "Cooper, İsrail ve Lübnan'daki üst düzey sivil ve askeri liderlerle bir araya geldi. Lübnan'da bulunduğu sırada Cooper ve ekibi, Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Rodolphe Haykal ile görüştü. Liderler, cuma günü Washington DC'de imzalanan tarihi çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik ileriye dönük yol haritasını görüştü" denildi.

Cooper, İsrail'i ziyaret etti

Cooper, Lübnan'ın ardından İsrail'i ziyaret etti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İsrail'de ise Cooper, bölgede görev yapan ABD askerlerini ziyaret etti. Şu anda 50 binden fazla Amerikan askeri, bölgede görev yapıyor, tetikte ve hazır durumda bulunuyor" ifadelerine yer verildi. - BEYRUT