Çorum Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışması Başlattı

Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Şehrin işlek caddeleri ve kaldırımları yıkanarak temizleniyor.
Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yılın boyunca devam ettirdikleri temizlik çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı. Çorum'un temiz şehir imajını bir adım daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışan Çorum Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kentin ana caddelerini ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor. Temizlik çalışması ana güzergahlarda arife gününe kadar devam edecek.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temizlikte bir marka haline gelen Çorum'un bayrama pırıl pırıl gireceğini söyledi.
Bayram öncesi şehrin genelinde hummalı bir temizlik çalışması başlattıklarını belirten Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimizin, cadde ve sokakları tertemiz bir Çorum'da huzurlu bir bayram geçirmeleri için gece gündüz aşkla çalışıyoruz" dedi. - ÇORUM
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