Çubuk Belediye Başkanı ve MHP İl Başkanı STK\'larla bir araya geldi

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Buzlu Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzundaki sosyal tesiste yapılan toplantıda konuşan Doğan, kendisinin de Çubuk'ta ikamet ettiğini, ilçeyi daha iyi noktaya taşımak için teşkilat ve belediye meclis üyeleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının emrinde olduklarını ifade etti.
Demirbaş ise ilçede 5 yıl boyunca tüm sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve yeni dönemde de hemşehrilerinin fikirlerini dikkate alarak kenti daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirtti.
Tüm ilçeyi karış karış dolaşarak gönüllere girdiklerini aktaran Demirbaş, "Beş yıl boyunca sizlerden hep güler yüz gördüm. Sempati gördüm, saygı gördüm. Hepinizden Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Gönüllerde yer edindik ki Çubuk'ta bir ilki gerçekleştirerek ikinci dönem belediye başkanlığı için aday gösterildik" ifadesini kullandı.
Bu yerel seçimde Büyükşehir Belediyesinin alınması gerektiğini işaret ede Demirbaş, şunları söyledi:
"Beş yıldır büyükşehrin yaptığı, yapamadığını hizmetleri beraber gördük. Milyarlarca liralık bir bütçe olmasına rağmen gerek Başkentimize gerek ilçemize yeterli hizmeti almadığımızı buradan söylemek isterim. Bakın geçen hafta Mansur Bey buradaydı. Meydanlarda şunu söyledi, 'Bize proje getirilmedi. Başkanlar bize hizmet için gelmedi' diye söyledi. Şunu açık ve net söylüyorum. Kendisine dosya verdim. Kendisi buraya geldi, burada taleplerimizi söyledik. Meclis kürsüsünden ilçemiz için yapılması gereken hususları tek tek söyledim. Hiçbirini yapmadı. Burada bizi proje sunulmadı diye maalesef ithamda bulunuyor."
Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
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