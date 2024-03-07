Çubuk Belediye Başkanı ve MHP İl Başkanı STK'larla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çubuk Belediye Başkanı ve MHP İl Başkanı STK'larla bir araya geldi

Çubuk Belediye Başkanı ve MHP İl Başkanı STK\'larla bir araya geldi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, ilçenin daha iyi noktaya taşınması için işbirliği vurgusu yapıldı. Demirbaş, geçmiş dönemdeki çalışmalarını ve yeni dönemdeki hedeflerini paylaşırken, Büyükşehir Belediyesi'nin alınması gerektiğini vurguladı.

07.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Buzlu Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzundaki sosyal tesiste yapılan toplantıda konuşan Doğan, kendisinin de Çubuk'ta ikamet ettiğini, ilçeyi daha iyi noktaya taşımak için teşkilat ve belediye meclis üyeleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının emrinde olduklarını ifade etti.

Demirbaş ise ilçede 5 yıl boyunca tüm sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve yeni dönemde de hemşehrilerinin fikirlerini dikkate alarak kenti daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

Tüm ilçeyi karış karış dolaşarak gönüllere girdiklerini aktaran Demirbaş, "Beş yıl boyunca sizlerden hep güler yüz gördüm. Sempati gördüm, saygı gördüm. Hepinizden Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Gönüllerde yer edindik ki Çubuk'ta bir ilki gerçekleştirerek ikinci dönem belediye başkanlığı için aday gösterildik" ifadesini kullandı.

Bu yerel seçimde Büyükşehir Belediyesinin alınması gerektiğini işaret ede Demirbaş, şunları söyledi:

"Beş yıldır büyükşehrin yaptığı, yapamadığını hizmetleri beraber gördük. Milyarlarca liralık bir bütçe olmasına rağmen gerek Başkentimize gerek ilçemize yeterli hizmeti almadığımızı buradan söylemek isterim. Bakın geçen hafta Mansur Bey buradaydı. Meydanlarda şunu söyledi, 'Bize proje getirilmedi. Başkanlar bize hizmet için gelmedi' diye söyledi. Şunu açık ve net söylüyorum. Kendisine dosya verdim. Kendisi buraya geldi, burada taleplerimizi söyledik. Meclis kürsüsünden ilçemiz için yapılması gereken hususları tek tek söyledim. Hiçbirini yapmadı. Burada bizi proje sunulmadı diye maalesef ithamda bulunuyor."

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çubuk Belediye Başkanı ve MHP İl Başkanı STK'larla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
16:20 Hindistan’da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 19:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk Belediye Başkanı ve MHP İl Başkanı STK'larla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement