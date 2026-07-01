Cudi Dağı’nda Hz. Nuh Töreni - Son Dakika
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Cudi Dağı’nda Hz. Nuh Töreni

01.07.2026 10:41
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh Töreni'ne katılacak, terörsüz Türkiye mesajı verecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı'ndaki Sefine Mevkii'nde 5 Temmuz Pazar günü düzenlenecek tören, Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen tarihi taş kalıntıları arasındaki açık alanda öğle namazının kılınmasıyla başlayacak.

Kurtulmuş, namazın ardından yapımı süren Hz. Nuh Camisi inşaatına temsili olarak taş koyacak, daha sonra tören alanındaki valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına ait çadırları ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, buradaki törende vatandaşlara hitap edecek.

Kurtulmuş'un, terörün son bulmasıyla 2021'den bu yana yeniden gelenekselleşen tören kapsamında "Terörsüz Türkiye" mesajları vermesi bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un duasıyla devam edecek programda, Grup Tillo konser verecek, barışın sembolü olarak ellerde zeytin dallarıyla güvercin uçurulacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra katılımcılara aşure ikramında bulunacak.

1984 yılında kesintiye uğrayan ve terörün sona ermesinin ardından 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başlanan Hz. Nuh'u Anma Töreni'nin, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Cudi Dağı, Politika, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cudi Dağı’nda Hz. Nuh Töreni - Son Dakika

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