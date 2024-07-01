Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Çukurova'nın sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdı. Kozay, muhtarların halkın doğrudan seçtiği kamu görevlileri olduğunu vurgulayarak, halkın daha refah, mutlu ve huzurlu bir kentte yaşaması için çalışacaklarını belirtti.

01.07.2024 11:51  Güncelleme: 12:03
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "yol arkadaşlarım" dediği mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kozay, "Hep birlikte halkımızın daha refah, daha mutlu, daha huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşaması için çalışacağız" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, bir araya geldiği muhtarlarla birlikte Çukurova'nın sorunları ve sorunların çözüm yollarını masaya yatırdı.

Muhtarların belediye başkanları gibi doğrudan halkın oylarıyla seçilen kamu görevlileri olduğunun altını çizen Başkan Kozay, "Halkımızın inanıp, güvendiği ve oylarıyla bu makamlara taşıdığı muhtarlarımızın tümü bizim yol arkadaşımızdır. Hep birlikte halkımızın daha refah, daha mutlu, daha huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşaması için çalışacağız" diye konuştu.

Belediye kaynaklarını daha verimli ve doğru bir şekilde kullanıp Çukurova'da fark oluşturan hizmetlere hep birlikte imza atacaklarını dile getiren Başkan Kozay, "Muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarını sokak sokak en iyi bilen kişilerdir. Bu nedenle kıymetli muhtarlarımızdan kendi mahalleleriyle ilgili saptamaları, talepleri ve önerileri bizim için çok kıymetli. Çukurova'da öncelikli olarak temizlik, park ve bahçeler ile bozuk yol sorunlarını sizlerin desteği ve katkısıyla kısa süre içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahallelerinin eksikleri ve ihtiyaçları konusunda Başkan Kozay'a bilgiler veren muhtarlar, toplantı sonunda Başkan Kozay ve birim amirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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