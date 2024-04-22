Politika

Çukurova'da Ermeni ve Fransızların yaptığı katliamlar belgeleri ile sergileniyor

Milli Mücadele Kahramanlarının yazdığı mektuplar Ermeni ve Fransızların bölge katliamlarını gün yüzüne çıkarıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde milli mücadele yıllarının kahramanlarından İstiklal Madalyası Sahibi Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal ve Cemal Sehlikoğlu kardeşler atalarından kalan tarihi fotoğraf ve belgeleri gün yüzüne çıkardı. Kurtuluş savaşında erzak merkezi olarak kullanılan toprak ve evlerini Adana'ya müze olarak kazandıran Sehlikoğlu kardeşler, tarihi arşivlerini halka açarak Ermeni ve Fransızların bölgede yaşayan Türk vatandaşlara uyguladığı zulüm ve eziyetlerin belgelerini ziyaretçilerine sunuyor.

"Asırlık ayaklandırma çabaları tarihi arşivlere yandı"

Osmanlı arşivinde yer alan 1896 yılında kayıtlara geçmiş Ermenilerin İngilizler tarafından ayaklandırılması arşiv kayıtlarını da sergilediklerini aktaran Kemal Sehlikoğlu, "Osmanlı arşivinde yer alan 1896 yılına ait kayıtlı belgede " İngiltere'nin Mersin konsolosunun Kozan'ın Şar Köyü ve Haçin'de şimdiki adı Saimbeyli olan bölgede yapılmış olan zararlı faaliyetlere ait alınan kararlar bölgede Ermenileri ayaklandırması asırlar öncesine dayandığını gösteriyor" dedi.

"Fransızların Ermenileri ayaklandırması ile başlayan Türklere zülum"

Kemal Sehlikoğlu, "Sehlikzade Hasan Efendi 1. Dünya Savaşından Kurtuluş savaşına kadar Adana meclis azası olarak görev yaptı. Kurutuluş savaşı yıllarında hem Atatürk ile ilk bağlantı kurdu ve cephede bizzat görev aldı. Bu çiftlikte cephede erzak merkezi olarak kullanılan bir yer. Hasan Efendi Ermenilerin bu bölgede yaptığı zulümleri, tecavüzler ve katliamları Hem Osmanlı içişlerine hem de Atatürk'e mektuplarla bildirdiği belgeler yer alıyor "diye konuştu.

"Osmanlı döneminde de İngilizler bölgede kardeşçe yaşayan Ermenileri devlet kurma hayali ile ayaklandırılmış"

Bölgede o dönem Ermenilerin Milleti Sadık'a adı altında etnik kökenli vatandaşların Türklerle bir arada yaşadığını aktaran Kemal Sehlikoğlu, "O dönem bir arada yaşarken dışarıdan müdahalelerle onların ayaklandırıldığını görüyoruz. Osmanlı arşivinden aldığımız bu yeni belgede " Saimbeyli ve Tufanbeyli bölgesinde bulunan Şar köyünün şuan antik kent olarak bilinen bölgede Kurtuluş savaşı olmadan 1896 yılında Kozan ve çevresinde yabancı ülke faaliyetleri ve karar suretleri yer almakta. İngiltere'nin Mersin konsolosunun zararlı faaliyetlerin yer aldığı orada yer alan Milleti Sadıka dediğimiz Ermeniler orada yaşıyor. Osmanlı döneminde de İngilizler bölgede kardeşçe yaşayan Ermenileri devlet kurma hayali ile ayaklandırmış Hınçak ve Taşnak terör örgütleri kuruluyor aynı günümüzde de olan terör örgütleri gibi bir devlet kurulacağına onlara inandırarak hiçbir farkımız olmayan, insanlarla ayaklandırmaya çalışıyor. Etnik gruplar gezilmiş ve ayaklandırılmış . Biz Çanakkale'de savaşırken millet Ermeniler ayaklandırılmış . Birlikte yaşayan vatandaşlar ayaklandırılmış biz soykırım yapmadığımız halde hiç aslı astarı olmayan suçlamalar yöneltseler de tam tersi onlar bizlere katliam ve soykırım uygulamışlar. Bizim elimizdeki belgede Hasan Efendi Ermenilerin Feke Saimbeyli Kozan'da yaptıkları katliamlar, tecavüzler ve zulümleri anlatan telgraf zaten tarihe ışık tutmakta. Kuyuluk köyünde bir vatandaşın ayaklarından asılmış ve ateşe verilmiş. Bir çok yaşlımız bunu anlatır ve biliniyor. Bu bölgede fırınlarda insanların yakıldığı ve bir çok zulüm hem anlatılmakta hem de tarihi belgelere yansımakta" diye konuştu.