Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı.
Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mudanya halkının bağrına bastığı Dinçer, gittiği her yerde yoğun ilgi görürken, sosyal medyadan gelen davetlere de sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek halka kucaklaşıyor. El ele Mudanya'yı hak ettiği değere kavuşturacaklarını belirten Gökhan Dinçer, "Biz 110 bin kişilik büyük bir aileyiz. Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla Mudanya'yı yaşanmaktan mutluluk duyulan bir kente dönüştüreceğiz ve Bursa'nın incisini hak ettiği değere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
"Ayrı gayrı yoktur bizde, herkes bizim kalbimizde" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Dinçer, son olarak da İpekyayla ve Balabancık Mahalle sakinleriyle buluştu. Dinçer, "Biz kazanmaya değil, Mudanya'ya kazandırmaya geliyoruz. Sorunların farkındayız. Mudanya'nın en önemli sorunlarından bir tanesi iletişimsizlik. Bu derdimizi ortadan kaldırıp, tüm halkımızla birlikte sorunlarımıza çözüm arayacağız. Hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
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Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
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