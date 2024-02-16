Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılandı

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılandı

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı. Mudanya halkının desteğini alan Dinçer, Mudanya'yı yaşanmaktan mutluluk duyulan bir kente dönüştürmek için çalışmalarına devam ediyor.

16.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:18
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Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mudanya halkının bağrına bastığı Dinçer, gittiği her yerde yoğun ilgi görürken, sosyal medyadan gelen davetlere de sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek halka kucaklaşıyor. El ele Mudanya'yı hak ettiği değere kavuşturacaklarını belirten Gökhan Dinçer, "Biz 110 bin kişilik büyük bir aileyiz. Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla Mudanya'yı yaşanmaktan mutluluk duyulan bir kente dönüştüreceğiz ve Bursa'nın incisini hak ettiği değere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Ayrı gayrı yoktur bizde, herkes bizim kalbimizde" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Dinçer, son olarak da İpekyayla ve Balabancık Mahalle sakinleriyle buluştu. Dinçer, "Biz kazanmaya değil, Mudanya'ya kazandırmaya geliyoruz. Sorunların farkındayız. Mudanya'nın en önemli sorunlarından bir tanesi iletişimsizlik. Bu derdimizi ortadan kaldırıp, tüm halkımızla birlikte sorunlarımıza çözüm arayacağız. Hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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