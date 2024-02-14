Sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasiler, Cumhur İttifakı Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.
Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, MHP Fethiye belediye başkan aday adayları ile beraberindekileri SKM'de ağırladı.
Konuklarını kapıda karşılayan Kökten, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kökten, Fethiye'ye güzel hizmetler yapmak için yola çıktıklarını kaydetti.
Yerel seçimler öncesi Fethiye'yi karış karış dolaştıklarını belirten Kökten "Fethiye'nin gelecek yüzyılını inşa etme ve vizyon projelerini hayata geçirme sorumluluğuyla kutlu bir yola çıktık. Fethiye'nin uzun yıllardır hasretini çektiği gerçek belediyecilik anlayışı ile Fethiye'ye hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.
Ziyarete gelenler ise seçimlerde Kökten'e başarı diledi.
Son Dakika › Politika › Sivil toplum kuruluşları ve siyasiler Cumhur İttifakı Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Demet Evgar'ı başrolünü paylaştığı Bahar dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Evgar, başarılı performansıyla bir kez daha kendine hayran bırakarak seyircilerden alkış topladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?