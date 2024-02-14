Sivil toplum kuruluşları ve siyasiler Cumhur İttifakı Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi\'ni ziyaret etti

Politika

Sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasiler, Cumhur İttifakı Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, MHP Fethiye belediye başkan aday adayları ile beraberindekileri SKM'de ağırladı.

Konuklarını kapıda karşılayan Kökten, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kökten, Fethiye'ye güzel hizmetler yapmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Yerel seçimler öncesi Fethiye'yi karış karış dolaştıklarını belirten Kökten "Fethiye'nin gelecek yüzyılını inşa etme ve vizyon projelerini hayata geçirme sorumluluğuyla kutlu bir yola çıktık. Fethiye'nin uzun yıllardır hasretini çektiği gerçek belediyecilik anlayışı ile Fethiye'ye hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ziyarete gelenler ise seçimlerde Kökten'e başarı diledi.