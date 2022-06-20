Terme Caddesinde esnafla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Kılıç, bir araya geldiği esnafla fikir alış verişi yaptı. Esnafla yapılan sohbete İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik , AK Parti il başkan yardımcısı Serhat Duran, MHP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı ve MHP il başkan yardımcısı Yasin Berktaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı il başkanları esnafla buluştu - Son Dakika

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