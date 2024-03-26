Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, ilçede seçimleri kazanma şanslarının yüksek olduğunu belirtti.
Kolpak, bir mekanda düzenlediği basın toplantısında, CHP'den Konyaaltı Belediye Başkan adayı gösterilen Cem Kotan'ın ilçeyi tanımadığını söyledi.
CHP Genel Merkezi'nin Kotan'ı aday göstermesinin tepkilere neden olduğuna dikkati çeken Kolpak, "Bu CHP'li dostlarıma da yakışmayan bir aday. Bunun altında rant var, başka hesaplar var. Polise direnme, görevini yaptırmama, taş atma ve yüzünü kapatmak suçundan kesinleşmiş 10 aylık hapis cezası var. Başka mahkemelerde de devam eden davaları var. Konyaaltı bir huzur ilçesi ve bu huzuru kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Böyle sabıkası olan birini CHP'nin aday göstermesine, Konyaaltı halkının sandıkta tepki göstereceğini düşündüğü dile getiren Kolpak, şöyle konuştu:
"Devletin polisine taş atan, karşı duran, yüzüne maske takarak çöp yakan militan bir adayı olamaz. CHP'de başka kimse yok muydu da sicili bozuk birini getirdi? Bunlar rant örgütü. Konyaaltı'nda iki dönem meclis üyeliği yaptım. Bankalardan aldıkları kredileri ne yaptılar, sata sata arazi kalmadı. Konyaaltı seçmeni akıllıdır ve kimi seçeceğini iyi bilir ve kendilerine hizmet edecek belediye başkanını seçecektir. İnşallah 31 Mart'ta buna fırsat vermeyeceğiz."
Bütün sorunları çözeceklerine inandığını vurgulayan Kolpak, ilçede seçimleri kazanma şanslarının da yüksek olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak: Seçimleri kazanma şansımız yüksek - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını belirtti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflas bayrağını çekmiş durumda olduğunu açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?