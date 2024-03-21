Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Anketlerin doğruluğu tartışılır

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, son günlerde ortaya atılan anket iddialarına değinerek, "Bizim tarafımızdan yapıldığına dair bir belge varsa açıklasınlar. Söz konusu şirketin sitesine baktım, anlaşılan bir telaş var. 2018 yılında açıkladıkları anket sonuçlarından çok farklı bir seçim sonucu ortaya çıktı" dedi.
Şirketin yayınladığı anketlerde doğru tahminler olmadığını kaydeden Soydan, "Son seçimlerde de benzer bir durum var ve 2023 seçimlerinde AK Parti'yi yüzde 31 göstermiş ama bilindiği üzere yüzde 37 oy aldı. MHP'yi de baraj altı gösteren bu şirket, yine yanılmış ve MHP barajı geçti. Türk milleti bu anketlerin nasıl yapıldığını çok iyi biliyor. Biz anketi Mersinli hemşehrilerimizle yapıyoruz. 1 Nisan'da da hep beraber yol yürüyeceğiz" diye konuştu..
"Büyükşehirde israf belediyeciliği var, bunu bitireceğiz"
Soydan, emekliye yapacakları yardımın kaynağının sorulduğunu hatırlatarak, "Şuan Mersin Büyükşehir Belediyesinde israf belediyeciliği var. Kamuda oluşturulan zararı bitireceğiz ve sosyal yardımları iki katına çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
"Hangi firmaya, kaç paraya değiştirdiniz?"
Erdemli ilçesinde binlerce kişinin katıldığı iftar programında konuşan Soydan, israfı önleyip, hizmete dönüştüreceklerinin altını çizerek, "Çıkıp kafanıza göre logoyu değiştirdiniz. Maliyetini sorduğumuzda ise '2 tantuni, 1 ayrana yaptırdık' dediniz. Meclis kararı bile almadan, tuhaf bir simge yaptınız. Bununla da yetinmeyip 13 ilçenin tamamında tüm mazgal ve kanalizasyon kapaklarını dahi sırf bu logo için değiştirdiniz. Hangi firmaya, kaç paraya değiştirdiniz? Mersin'in tamamını yine sırf bu logo için değiştirdiler. İsrafa bakar mısınız? Biz göreve gelir gelmez israf kalemlerini bir bir sonlandıracağız. Sizlerin parası ile yapılan bu israfı önleyip, oluşan kaynağı da 13 ilçemize sunacağız" şeklinde konuştu.
"20 sene önce Meray tabelaları vardı; bugün ise 'metro yapacağız' afişleri var."
Mersin halkının artık hizmet istediğini, diğer büyükşehirlerle de kıyasladığında memnun olmadığını dile getiren Soydan, "20 sene önce Meray tabelaları vardı. Bugün reklam panolarında ise 'metro yapacağız' afişleri var. Biz Cumhur İttifakının gücü ile Mersin'e yapacağımız büyük projeler ile kentimizi kalkındıracağız. Mevcut belediye başkanının 5 yıl önce vaat ettiği şeylerin yer aldığı kitapçığın sadece yüzde 20'si hayata geçmiş ki, onlarda bir belediyenin yapacağı şeyler. Ağırlıklı olarak sosyal yardımlar. Biz göreve geldiğimizde de sosyal yardımları iki katına çıkaracağız. Devlette devamlılık esastır. Mevcut hizmetler aynen devam edecek" dedi. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Anketlerin doğruluğu tartışılır - Son Dakika
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