Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, iş dünyasından gelen talepleri önemsiyor

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, iş dünyasından gelen talepleri önemsediklerini belirterek, Marmara'nın alternatifi olarak Mersin'i gördüklerini söyledi.

Kente istihdam sağlayan firma ziyaretlerine devam eden Soydan, "İş dünyası ile yaptığımız görüşmelerde bize olan ilgileri ve destekleri sevindirici, ancak bizden de talepleri var. Biz onlara önce destek, sonra da yatırım ve istihdam konusunda yardımcı olacağız. Mersin, iş dünyası ile büyür, büyük projelerde Cumhur İttifakı ile hayata geçer. Mersin'i üretim üssü yapma yolunda ortak akıl ve istişare içinde olacağız. Hedefimiz Mersin'e yeni yatırımcı çekmek ve mevcut yatırımcıya da destek olmaktır." dedi.

Özellikle iş dünyasından gelen talepleri önemsediklerini belirten Soydan, Marmara'nın alternatifi olarak Mersin'i gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti; "Mersin'de büyük potansiyel var, bunu biz ortaya çıkaracağız. Mersin'in tarım, turizm, lojistik gibi önemli artılar var ama yeterli değil. Bizim belediye olarak Mersin'e yatırımcıları çekmemiz lazım. Ancak daha da önemlisi burada yatırım yapmış olan iş insanlarını da unutmamalıyız. Onlarında sorunlarına eğilmeliyiz. Çünkü Mersin'de kalkınmaya destek olmak istiyorsak bunu mutlaka yapmalıyız. İş dünyamıza, kente sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Mersin'i üretim üssü yapma yolunda ortak akıl ve istişare içinde olacağız." - MERSİN