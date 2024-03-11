Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: İşçi çıkarmak yerine yeni istihdam alanları açıyoruz

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Ekmeğinde olan kimsenin işinin elinden alınmasına izin vermeyiz. Ortaya koyduğumuz projeler heyecan oluşturdu. Biz işçi çıkarmak bir kenara, yeni istihdam alanları açmanın gayreti içindeyiz" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Soydan, "Halkımızın bize olan ilgisi arttıkça hiç hoş olmayan şeyler duymaya başladık. Bizim halkımızın yaşam tarzına müdahale edeceğimiz, sahilleri ve dershaneleri kapatacağımız, sosyal yardımlara son vereceğimiz şeklinde karalama kampanyaları başlattılar. Onlara şunu söylüyorum; bizi kendinizle karıştırıyorsunuz, gelir gelmez binlerce işçiyi işten çıkarıp ekmeği ile siz oynadınız" diye konuştu.
"Halkımız bizi seviyor, yakından takip ediyor"
Seçimlerin gelip geçeceğini, önemli olanın Mersin olduğunu vurgulayan Soydan, şöyle devam etti: "Şu an ilçelerimizde Cumhur İttifakı mensubu başarılı belediye başkanlarımız var. Ekmeğinde olan ne bir işçi çıkardılar ne de halkımızın yaşam tarzına müdahalede bulundular. Sosyal yardımları, projeleri, hizmetleri örnek olmuştur. Halkımız bizi yakından takip ediyor ve seviyor. Karadenizliler Derneği'ni, Tırmıl Sanayi Sitesi'ni ziyaret ettik, Mezitli Cemevi açılışına katıldık. Buralardaki ilgi ve sevgi her şeyi anlatıyor. Mersinimizi daha güzel bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."
"Yeni istihdam alanları açmanın gayreti içindeyiz"
"Performans bahanesine sığınanlar binlerce işçinin ekmeği ile oynadı" diyen Soydan, "Bizim sözümüz sözdür, ekmeğinde olan kimsenin işinin elinden alınmasına izin vermeyiz. Ortaya koyduğumuz projeler heyecan oluşturdu. Biz işçi çıkarmak bir kenara, yeni istihdam alanları açmanın gayreti içindeyiz. Mersin'in önemli sorunları var. Gittiğimiz her yerde bu sorunları dinliyoruz. Projelerimiz hazır. Göreve gelir gelmez tüm Mersin halkı bizim farkımızı anlayacak, Mersin'in hızlıca değiştiğini ve geliştiğini görecek" dedi. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: İşçi çıkarmak yerine yeni istihdam alanları açıyoruz - Son Dakika
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