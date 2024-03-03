Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Narenciye Sektörü Çalışanlarıyla Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, narenciye sektörü çalışanları ile bir araya gelerek, gerçekleştirecekleri projelere dair açıklamalarda bulundu, "Sizlerin mutluluğu için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Göreve geldiğimizde bahane değil çözüm üreteceğiz" dedi.

Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Soydan, kentte faaliyet gösteren narenciye sektöründeki firmaları ziyaret etti. Sektör çalışanları ile bir araya gelen Serdar Soydan, birçok konudaki talep ve önerileri dinleyip, çözüm noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere dair destek istedi. Ziyarette Soydan'a, MHP MYK üyesi Ali Uçak ile Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatları da eşlik etti.

"Önemli çalışmalara imza atacağız"

Mersin'in kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını söyleyen Soydan, "Cumhur İttifakının gücü ile sosyal projeler noktasından ulaşım sorunun çözümüne, içme suyu fiyatlarındaki indirimden, çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğuna dair önemli çalışmalara imza atacağız. Biz her zaman bu projelerin Cumhur İttifakı tarafından yapılacağını savunuyoruz. Biz bunu vaat ediyoruz. Sizler, size vaat edilen projeleri hangi ekiplerin gerçekleştireceğini değerlendireceksiniz. Sonra elinizi vicdanınıza koyup sandıkta oylarınızı kullanacaksınız. Artık bahane üretme döneminin bırakılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Tarım A.Ş. ile çiftçilerimizin yanında olacağız"

Serdar Soydan konuşmasının devamında, "Tarım A.Ş. ile çiftçilerimizin her daim yanında olacağız. Büyükşehir bünyesinde Tarım A.Ş'yi kurup, Bitki Sağlığı Merkezi ile ziraat mühendislerimizin katkılarını çiftçilerimiz ile buluşturacağız. Bunun yanında çiftçilerimizin giderlerini minimum seviyeye çekip gübre, zirai ilaç, tohum, fide desteği de sunacağız. İşletme sahipleri ve odalarımızla birlikte elde edilen ürünlerin, pazarlama noktasında değerlendirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Gençler için projeler

Gençler için de önemli projeleri olduğuna vurgu yapan Soydan, şöyle devam etti; "Gençler hem Mersinimizin hem de ülkemizin umudu, geleceğidir. Onların mutlu olması demek hepimizin huzurlu olması anlamına gelir. Dolayısıyla gençlerin sosyal hayatta değerlendirebileceği birkaç projeden söz etmek isterim. Sosyo-Genç Kart ile ücretsiz tiyatro ve sinema bileti vereceğiz. Hem sosyal hem kültürel anlamda kendilerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Özgür Genç İnternet Cebinde projemiz ile her ay düzenli olarak belli bir kotada internet erişimi için destek sunacağız."

MHP MYK Üyesi Ali Uçak ise güçlü bir belediyenin kentin 50 yılını planlayabileceğini ifade ederek, Mersin'in geleceği adına artık bu şehrin hak ettiği yönetime kavuşması gerektiğini söyledi. - MERSİN