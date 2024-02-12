Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti

Cumhur İttifakı\'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Belediye Başkanı Mehmet Oktay\'ı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Yazıcı, ziyaretinde Oktay'a teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmiş belediye başkanları ve çalışanlarına da teşekkür etti. Oktay ise ziyaret dolayısıyla Yazıcı'ya teşekkür etti ve huzur içinde geçecek bir seçim süreci diledi.

12.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a makamında ziyarette bulundu.

Yazıcı, ziyaretinde Oktay'a, çalışmaları ve hizmetleri için teşekkür etti.

Bugüne kadar ilçeye hizmet etmiş belediye başkanları ve görevlerini sürdüren belediye çalışanlarına da teşekkür eden Yazıcı, "Her ne kadar siyasi bir seçimle başkanlık yarışı sürse de, 1 Nisan sabahı itibarıyla parti rozetleri çıkar, anlı şanlı Türk bayrağımızı yakamıza takar, adalet ve eşitlik kavramıyla tüm Marmaris'imiz için çalışmaya başlarız." diye konuştu.

Belediye Başkan Oktay ise "Marmaris'te huzur ve barış içinde, nezaket dolu, saygıyla geçecek bir seçim süreci diliyorum. Tüm adayların da buna dikkat edeceğini biliyorum." dedi.

Oktay, ziyareti dolayısıyla Yazıcı'ya teşekkür etti.

Belediye birimlerini de ziyaret eden Yazıcı, çalışanlarla sohbet etti.

Yazıcı'ya ziyarette, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver ve parti yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti - Son Dakika


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