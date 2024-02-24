Cumhur İttifakı\'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Belediye Meclis Üyesi Adaylarını Tanıttı

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, belediye meclis üyesi adaylarını kalabalık bir törenle kamuoyuna tanıttı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında, işitme engelliler için program boyunca işaret diliyle anlatım yapıldı.
Yazıcı, Siteler Mahallesi'nde bir otelde, "Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmasında, "Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız. Marmaris'te yepyeni bir tarih yazacağız." dedi.
Deneyimli ve nitelikli ekibiyle Marmaris'in ihtiyaçlarına çözüm sunmak için kararlılıkla çalışacağını belirten Yazıcı, "Belediye meclisi üyesi adayı olan ekip arkadaşlarım, ilçenin her kesiminden geleneksel değerlere sahip, birikimli ve işini hakkıyla yapacak isimlerden oluşuyor. Bu listenin sadece siyasi arenada değil, aynı zamanda Marmaris'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de önemli bir rol oynayacaktır." diye konuştu.
Yazıcı, göreve geldiklerinde ahenk olacağına dikkati çekerken, konuşmasını şöyle devam etti:
"Meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkla ahenk içinde olacağız. Bu öyle sıradan rastgele bir slogan değil. Sen, ben, biz hepimiz başaracağız. Marmaris geleceğini kurtarmalı. İnanılmaz güzellikle bir Marmaris yaşayacağız. Marmaris insanları vefalıdır. Yangında depremde bunları gördüm yaşadım. Sizlere Marmaris halkına güveniyorum. Meclis üyelerimiz arasında tanımadığınız yoksa sizlerin meclis üyesi benim. Telefonum herkese her zaman açık."
Güçlü bir ekip ve hizmet odaklı yaklaşımla Marmaris halkına daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediklerini aktaran Yazıcı, "Marmaris'in her bir köşesine dokunarak, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışacağız. Hep birlikte, Marmaris'i daha güzel yarınlara taşıyacak, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözü tutarak, Marmaris'i daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız. Marmaris'te yepyeni bir tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.
Marmaris'in geleceği için güçlü bir aday kadrosuyla seçimlere hazırlandığını dile getiren Serkan Yazıcı, Belediye Meclis Üyesi adayları sırayla sahneye davet ederek tanıttı.
Yazıcı, meclis üyesi adayları ile birlikte Türk bayraklarıyla vatandaşları selamladı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Belediye Meclis Üyesi Adaylarını Tanıttı - Son Dakika
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