Politika

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşları dinledi.

Yazıcı, beraberinde partililerle Osmaniye ve Turunç mahallelerinde esnafı ziyareti etti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Dilay Uçar ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Yazıcı, "Ülkemiz için çok önemli bir yeri olan bu köklü Derneğin Marmaris'imizde faaliyetlerde bulunuyor olması bizim için çok değerli. Kendilerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Osmaniye Mahallesi'ni ziyaretinde muhtar Mehmet Şahin ve vatandaşlar tarafından karşılanan Yazıcı, mahalle kahvesinde bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yazıcı, Turunç Mahallesi'ni ziyaretinde, "Yapacağımız her şeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Turunç'un değerli halkına bize gösterdikleri samimi karşılama için teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir mahalleyi diğerlerinden ayırmayan adaletli belediyecilik anlayışı için az kaldı." diye konuştu.