Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den seçmene çağrı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den seçmene çağrı

Cumhur İttifakı\'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer\'den seçmene çağrı

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçmene seslenerek, ilçeye en iyi hizmet edecek adayı seçmelerini istedi.

28.03.2024 13:30  Güncelleme: 13:36
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Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçmene seslenerek, "Bu pazar sandığa gittiğinizde, önümüzdeki 5 yıl ilçeme en iyi kim hizmet eder, kim verdiği sözleri tek tek tutar diye düşünüp ona göre hareket edelim" dedi.

Cumhur İttifakı Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, sosyal medyada yayınladığı bir video ile seçmene seslendi. Merkezefendi Belediyesinin algı operasyonlarıyla yönetildiğini ifade eden Başkan Adayı Başer, "Aday olduğum günden bu yana Merkezefendi ilçemizi karış karış geziyorum. Bu süre zarfında bana göstermiş olduğunuz ilgiden, sevgiden dolayı sizlere minnettarım. 'İyi ki bu güzel ilçenin güzel insanlarına hizmet edeceğim' diyorum. Merkezefendi ilçemiz 5 yıldan bu yana reklamlarla algı operasyonlarıyla yönetiliyor. Borç batağındaki belediyemizin yüzlerce milyon lira borcu var. Bunun karşılığında ise sizlere sözü verilen 75 projeden sadece 3 tanesi yapılmış. Peki bu paralar nereye mi harcandı? Bizim dönemimizde açılan yatırımların yeniden yapılan açılış törenlerine, kamuoyunda büyük tepki toplayıp sonra kaldırılan heykellere ve bu liste uzayıp gidiyor" dedi.

Paraların boşa harcandığını dile getiren Başer, "Boşa harcanan bu paralarla neler mi yapılırdı? İlçemizin hasretle beklediği kapalı spor salonu, yüzlerce spor sahası, etkinlik merkezi, kütüphane, bizim yaptığımız MKM'den 2 adet daha. Yine bizim yaptığımız Adalet Parkı'ndan da 2 adet daha yapılırdı. Bu pazar sandığa gittiğinizde, önümüzdeki 5 yıl ilçeme en iyi kim hizmet eder, kim verdiği sözleri tek tek tutar diye düşünüp ona göre hareket edelim. Bu Pazar kazanan Merkezefendi'miz olsun, bu pazar kazanan sizler olun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den seçmene çağrı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'den seçmene çağrı - Son Dakika
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