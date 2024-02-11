Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Geleneksel Deve Güreşi Festivali\'ne katıldı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas ilçesinde düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı. Ayaydın, festivalde karşılandı ve vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı. Etkinliğe AK Parti ve MHP ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

11.02.2024 16:21
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı.

Ayaydın, Milas Belediyesince Milas Arena'da düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve partililer tarafından karşılandı.

Omuzunda Yörük yağlığı ile festival alanına giren Ayaydın, vatandaşları selamlayıp karanfil dağıttı.

Ayaydın'a AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, AK Parti Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya, MHP İlçe Başkanı Tunahan Ongun ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı - Son Dakika


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