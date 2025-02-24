Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kosovalı Türk Temsilcileri ile Görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Sekreteri Varol Bekteş'i Külliyedeki makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, kabulde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Kardeş Ülke Kosova'da asırlardır her türlü zorluğa ve şartlara rağmen Türk varlığın yaşatıyor olmanız takdire şayandır. Kosova'nın birliği ve beraberliği içinde, Türk kardeşlerimizin birliği ve beraberliği de bizim içinde çok önemli. Kosova'da, Türk'ün, Arnavut'un, Goralı'nın birlik, barış ve refah içinde sonsuza dek yaşaması için Türkiye, devleti ve milleti ile bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kosova halkının ve sizlerin yanında olmayı sürdürecektir."

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ise konuşmasında, "Türkiye nezle olsa Kosovalı Türkler yorgan döşek hastalanır. Türk-İslam Dünyasının evinde olmak gurur verici. KDTP olarak Türkiye'mizden Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan talebimiz çifte vatandaşlık verilerek, Kosovalı Türklerin güvenliği Türkiye tarafından güvence altına alınmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Sekreteri Varol Bekteş ise konuşmasında, "AK Parti kongresine davetli olarak geldik gururlandık. Cumhurbaşkanımız tekrar seçildi. İşi gücü rast gelsin. KDTP olarak Türkiye'mizden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan talebimiz Kosova'dan Türkiye'ye gelen Türk soylu hastalardan, Türkiye vatandaşlarından alınan ücretin alınmasıdır."

Görüşme Topçu'nun yemek ikramı ve fotoğraf çekimleri ile birlikte sona erdi. - ANKARA