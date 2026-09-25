Cumhurbaşkanı başdanışmanları, Şırnak'ta 'Türkiye Sohbetleri'ne katılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı başdanışmanları, Şırnak'ta 'Türkiye Sohbetleri'ne katılacak

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Cumhurbaşkanı başdanışmanları, Şırnak\'ta \'Türkiye Sohbetleri\'ne katılacak
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Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan, Şırnak'ta 'Türkiye Sohbetleri' için kente geldi. İkili, Şırnak Öğretmenevinde STK ve vatandaşlarla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ile Ayhan Oğan, Şırnak'ta düzenlenecek "Türkiye Sohbetleri" programına katılmak üzere kente geldi.

Çeşitli program ve etkinliklere katılmak amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında karşılandı. Havalimanındaki karşılamanın ardından kente geçen heyetin, Şırnak Öğretmenevinde gerçekleştirilecek "Türkiye Sohbetleri Programı" kapsamında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Ahmet Selim KöroğluEtkinliklerAyhan OğanPolitikaTürkiyeŞırnakGüncelSon Dakika

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