Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin sesini dünyaya, dünyanın sesini Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansının, bir asrı aşkın süredir ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olduğunu ifade etti.

Kılıç, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Kılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye'nin sesini dünyaya, dünyanın sesini ülkemize duyuran Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın süredir ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Doğru ve güvenilir habercilik için çalışan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."