Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Kılıç, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin sesini dünyaya, dünyanın sesini Türkiye'ye duyuran ilkeli ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurguladı ve tüm çalışanları tebrik etti.

06.04.2024 17:25
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin sesini dünyaya, dünyanın sesini Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansının, bir asrı aşkın süredir ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olduğunu ifade etti.

Kılıç, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Kılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye'nin sesini dünyaya, dünyanın sesini ülkemize duyuran Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın süredir ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Doğru ve güvenilir habercilik için çalışan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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