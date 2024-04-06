Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin sesini dünyaya, dünyanın sesini Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansının, bir asrı aşkın süredir ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olduğunu ifade etti.
Kılıç, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Kılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye'nin sesini dünyaya, dünyanın sesini ülkemize duyuran Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın süredir ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Doğru ve güvenilir habercilik için çalışan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı. Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi. İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, önümüzdeki dönemde daha güzel hizmetler bırakacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer, göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı tarafından yapılan işe alımların halkçı belediyecilik anlayışına aykırı olduğunu ve zarar verdiğini belirtti. Özer, usule uygun olmayan işe alımların feshedildiğini ve ihtiyaç olduğu takdirde yeni alımlar yapılacağını ifade etti.
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