Komünist başkan, İstanbul\'un bir ilçesine aday oluyor

"Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, açık bir sabotaj girişimi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0.6 oranında artarak 255,8 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır"

-"Önceki yıl 2022'de yüzde 5.5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2.4 puanla ihracatçımızdan geldi"

-"2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendini devam ettirdik"

-"G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. İhracat tarafında da benzer tablo karşımıza çıkıyor"

-"Yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay 2022 yılında 1.02'ye yükseldi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 1.03'e çıktı"

-"Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır"

-"Küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikaların etkilerini daha net göreceğiz. Çeşitli bahanelerle milletin rızkına, refahına kasteden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz"

-"2023 senesi ülkemiz açısından zorluklar, sıkıntılarla, deprem başta olmak üzere pek çok imtihanla geçen sancılı bir yıl oldu"

-"Ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolarlık ilave fatura yükleyen depremlerin olumsuz sonuçlarıyla da mücadele ettik"

-"Depremin yaralarını sarma konusunda devleti ve milletiyle Türkiye'nin elde ettiği başarıyı dünyada başka hiçbir ülke gösteremezdi"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katıldı.