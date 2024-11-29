Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılının ikinci çeyreğinde 1 trilyon 202 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık"

"2023 yılında zayıf dış talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 5,1 oranında büyüme kaydettik"

"24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı buluşturan B2B görüşmelerinde hedef 1 milyar dolarlık ticari iş birliği hacmine ulaşmaktır"

"24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı buluşturan B2B görüşmelerinde hedef 1 milyar dolarlık ticari iş birliği hacmine ulaşmaktır"

"Türkiye açısından göç, dünyanın birçok ülkesine kıyasla çok daha eski bir kavramdır"

"Birinci Körfez Savaşı'nda Kuzey Irak'ta zulüm gören Kürt kardeşlerimiz gibi 2011 yılından itibaren Suriye'deki iç savaştan kaçan komşularımıza da sahip çıkan biz olduk"

"Ekonomik büyüklüğümüz 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi"

"Kişi başına milli gelir 13 bin 243 dolara çıktı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu.