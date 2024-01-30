4 ülkenin büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem Issam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jose Esono Micha Akeng, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ürdün Büyükelçisi Hazem Issam Al- Khatib Al- Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jose Esono Micha Akeng, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin oğluyla yakından ilgilendi.
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