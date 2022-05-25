Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

25.05.2022 23:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de temaslarda bulunan, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.


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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü TBMM Başkanı Şentop, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti TBMM Başkanı Şentop, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderleriyle görüştü - Son Dakika


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