17:32 • •
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışına katıldı
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eserin, teşkilatımıza, şehrimize,ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"
-" Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akıla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır"
"Asıl olan buraları layıkıyla hakkını vererek değerlendirmektir"
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