 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışında yaptığı konuşmada, eserin teşkilata, şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, kongre binasının partinin ortak akıla ve istişareye verdiği önemi gösterdiğini belirtti ve bu alanların layıkıyla değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışına katıldı
30.01.2024 - 16:44,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışına katıldı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eserin, teşkilatımıza, şehrimize,ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

-" Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akıla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır"

"Asıl olan buraları layıkıyla hakkını vererek değerlendirmektir"

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışına katıldı - Son Dakika


17:54
TBMM'de Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü, tansiyon yükseldi TBMM'de Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü, tansiyon yükseldi
17:32
Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
17:27
Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
17:18
TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı

Son Dakika
17:54 TBMM'de Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü, tansiyon yükseldi
17:32 Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
17:27 Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
17:18 TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35 Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:54 Gazze'de insani kriz: Filistinliler açlıktan ölmemek için ot yiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 18:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi Binasının açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement