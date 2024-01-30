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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesini açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti\'nin 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesini açıkladı
30.01.2024 - 16:00,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesini açıkladı.

Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlıklı beyannamesi 8 ana başlıktan oluşuyor. Beyannamede yer alan 8 ana başlık şu şekilde oluştu:

"AK Parti yerel yönetim vizyonu, Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, Afetlere dayanıklı dirençli şehirler Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre, Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri, Huzurlu ve toplumsal yapı için duyarlı sosyal belediyecilik, Kültür üreten şehirler Hizmet ve eser belediyeciliği"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek belediyecilik sözünün ise şu 13 temel başlık üzerine oluşturulacağını söylerken başlıklar şu şekilde oluştu:

"Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik." - ANKARA

Kaynak: İHA
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