Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, partiye olan bağlılığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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14.08.2024 18:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu - Son Dakika
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