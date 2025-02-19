Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aklına her geleni söylemek, boş konuşmak, mugalata yapmak, sürekli polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in hem şahsi siyasi ikbali hem de siyaset kurumunun itibarı açısından kendini süratle toparlamasını temenni ediyoruz." - ANKARA