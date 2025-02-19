Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aklına her geleni söylemek, boş konuşmak, mugalata yapmak, sürekli polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset yöntemi değildir. Sayın Özel'in hem şahsi siyasi ikbali hem de siyaset kurumunun itibarı açısından kendini süratle toparlamasını temenni ediyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aklına her geleni söylemek, boş konuşmak, mugalata yapmak, sürekli polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset yöntemi değildir. - Son Dakika
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